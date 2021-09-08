Карпин: Головин может играть в любой схеме и везде хорошо — либо везде плохо

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о выборе схемы для игры национальной команды.

«В матче с Хорватией прессинг пропал в тот момент, когда соперник перестроился: Брозович начал опускаться в линию защитников для розыгрыша. Если говорить конкретно про игру с хорватами, Захарян и Тюкавин понимали требования по прессингу лучше, чем остальные, потому что «Динамо» проповедует похожий футбол или мы проповедуем футбол, похожий на «Динамо» — не так важно. Для многих футболистов прессинг был в диковинку. Перестроиться, когда противоборствующая сторона меняет то, к чему мы готовились… Сами футболисты, наверное, не могут. Они растерялись. Это нормально. Если бы прошло две недели тренировок… Даже просто две недели: можно всё это время находиться на сборе, но провести пять тренировок. Мы были вместе 10 дней, но я не могу сказать, что мы тренировались хотя бы пять раз. По-тренерски была всего лишь одна тренировка: всё остальное — восстановление и предыгровые. Нереально в данной ситуации, чтобы они сами по ходу перестроились и поняли, как надо менять структуру прессинга.

Считаю, что 4-3-3 — это интересная модель в современном футболе. Уровень игроков сборной России позволяет играть в футбол при такой схеме. Давайте так: схемы не играют в футбол, это делают люди. Играют ведь 10 на 10, а не 11 на 10. Расставил ты 5-3-2, 5-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 — всё равно получается 10. Десять на десять. Поставь Месси в любую схему — он будет играть в любой схеме. Месси — это Месси. Конечно, в одном случае чуть удобнее, в другом — чуть неудобнее. Если заговорили о Головине, то он может играть в любой схеме и везде хорошо — либо везде плохо. Дело не в схеме», — сказал Валерий Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».