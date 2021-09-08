Карпин — о Захаряне: вы ищете стабильность в игре 18-летнего мальчика?

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в матчах с Мальтой (2:0) и Хорватией (0:0).

«Захарян, пытающийся отрабатывать назад в матче с Мальтой, доставлял проблем? Подождите, а в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад? Отрабатывал. Всё было великолепно. Арсен вообще один из лучших игроков матча с Хорватией. Что поменялось? Если с Хорватией приходилось ещё больше отрабатывать сзади, то в игре с Мальтой — меньше. Вы ищете стабильность в игре 18-летнего мальчика?

Я не пробую найти сочетания футболистов, которые играют в полузащите ближе к атаке и в атаке. Мне сейчас не до поиска сочетаний. Это не товарищеские матчи, где можно что-то искать. Все изменения, которые происходили от игры к игре — с точки зрения состава и замен — они исходили чисто из физического состояния игроков», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».