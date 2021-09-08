Инфантино: сейчас слишком много бессмысленных матчей сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сейчас играется слишком много «бессмысленных» международных матчей.
«Я думаю, что нынешняя ситуация в международном календаре показывает нам, что мы достигли определённой черты. Эта пауза на матчи национальных сборных по футболу, усугублённая ситуацией с COVID-19, показала нам, насколько сложно сегодня игрокам путешествовать из одной страны в другую, с одного континента на другой.
Это вредно для здоровья игроков, вредно для соревнований. Слишком много бессмысленных матчей. Нам нужно подумать, что ещё можно сделать. У нас должна быть простая и понятная система, которую все понимают», — цитирует Инфантино Sky Sports.
Ранее Инфантино заявил, что его цель и мечта — 50 сборных, претендующих на победу в чемпионате мира.
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