Карпин: впервые позвали в сборную, когда у неё был тренер, а я работал в «Ростове»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда его впервые позвали работать в национальную команду.

«Больше всего доволен отношением футболистов ко всему. Начиная от быта, восстановления и отдыха, правильного поведения, самоотдачи на поле и внимания на поле и во время теорий, того интереса, который они проявляют к происходящему в сборной — это больше всего порадовало. Всё, что мы делали на сентябрьском сборе, было не зря. У многих игроков проделанные вещи отложились в голове: точно что-то щёлкнуло. Если завтра меня не будет в сборной, то наша совместная работа всё равно поможет им в дальнейшей карьере.

Если говорить про нашу совместную встречу в 2006 году, то, конечно, не собирался становиться тренером. Я в 2005-м только закончил с футболом: в те далёкие годы мне предлагали продлить контракт на два года, хотя мне было 36 лет уже. Я ушёл сам, потому что устал. Устал от футбола. После завершения карьеры, кроме двух-трёх матчей за весь год, не смотрел. Я реально устал.



Что касается моего ответа, когда у меня впервые спросили про сборную, в сборной России был тренер, а я работал в «Ростове». Как вы себе это представляете? Меня спрашивают: «Хотите быть тренером сборной?» И что бы я сказал — «да»? А в «Ростове» мне бы что потом сказали? Тренер сборной что бы мне ответил? Это неэтично для всех сторон. Поэтому я сказал, что не буду работать в сборной. Да я и не собирался.



Изначально было предложение уйти из «Ростова» и возглавить сборную — я отказался. Затем последовало второе предложение с возможностью совмещения. Думали и совещались с руководством клуба три-четыре дня. Приняли решение: ну, может быть. Одной недели в сборной мне хватило, чтобы понять: я не вытащу совмещение. Там и там… Слишком сложно. Где-то я бы недоработал, а не выкладываться на 100% — это неправильно», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».