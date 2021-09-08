Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о комплектации состава по итогам трансферного окна.

«Конечно, каждый тренер хочет пригласить Месси, Роналду и бороться за Лигу чемпионов. Но мы должны понимать, что у нас есть свой бюджет, свои футболисты. Мы должны наконец стабилизировать хождение футболистов, которое было в клубе очень большое. У меня сейчас нет под руками точной статистики. Но фактически каждые два года команда менялась. Наверное, ничего хорошего в этом нет. Эта стабильность, которая может быть базовой для дальнейшего роста, она нужна любому клубу. Поэтому мы хотели приглашать футболистов, которые непосредственно нам помогут, или молодых и перспективных. Учитывая, что и команда у нас молодая.

Может, не все молодые в силу возраста, но у каждого свой путь в большой футбол. Кто-то начинает играть в 18 лет, но не всем быть Захаряном и Тюкавиным. Кто-то доходит до Премьер-Лиги в 22-24 года. Это тоже по меркам РПЛ молодой возраст. Поэтому мы рассчитываем, что наши футболисты будут прибавлять. Они, может быть, у нас не все совсем юные, но у них нет опыта РПЛ. Каждый матч делает их и всех нас вместе сильнее», — цитирует Осинькина пресс-служба самарчан.