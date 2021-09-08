Карпин: наслаждался работой в «Ростове». Там было семейное принятие решений

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о доверительной обстановке со стороны руководства во время работы в «Ростове».

«Мне было комфортно в «Ростове. Множество факторов повлияло на меня и на моё состояние. Это и семейное положение: поддержка жены, рождение детей. Возраст… Наверное, стал мудрее. Если мы говорим о команде, то доверительная обстановка со стороны руководства. У нас действительно было семейное принятие решений: все вместе и в одной лодке. Руководители создавали все условия для комфортной работы. Можно было пробовать и экспериментировать. Давления никогда не было — только поддержка. В таких условиях я наслаждался работой в «Ростове», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».