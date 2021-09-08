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Сборная Англии упустила победу в матче с Польшей

Сборная Англии упустила победу в матче с Польшей
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Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, встречались национальные команды Англии и Польши. Матч состоялся на стадионе «Народовы» в Варшаве. Главным арбитром встречи был немец Даниэль Зиберт. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 72-й минуте после паса Кайла Уолкера нападающий гостей Гарри Кейн сумасшедшим ударом издали забил в нижний угол ворот соперника. На 92-й минуте экс-игрок «Ахмата» Дамиан Шиманьски после паса Роберта Левандовского сравнял счёт в матче.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 72'   1:1 Шиманьски – 90+2'

В параллельном матче сборная Албании забила 5 безответных мячей в ворота команды Сан-Марино. Экс-игрок «Ахмата» Одисе Роши отдал 2 голевые передачи.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Албания
Окончен
5 : 0
Сан-Марино
1:0 Манай – 32'   2:0 Лячи – 58'   3:0 Броя – 61'   4:0 Хюсай – 68'   5:0 Узуни – 80'

В ещё одном матче в группе I команда Венгрии обыграла национальную сборную Андорры со счётом 2:1. Встреча проходила на «Пушкаш Арене». Единственный мяч гостей забил Макс Льовера.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 1
Андорра
1:0 Ад. Салаи – 9' (пен)   2:0 Ботка – 18'   2:1 Льовера – 82'

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B. У команды Саутгейта 16 очков в 6 матчах. На втором месте расположилась национальная команда Албании. Тройку лучших замыкает Польша.

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