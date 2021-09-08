Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, встречались национальные команды Англии и Польши. Матч состоялся на стадионе «Народовы» в Варшаве. Главным арбитром встречи был немец Даниэль Зиберт. Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 72-й минуте после паса Кайла Уолкера нападающий гостей Гарри Кейн сумасшедшим ударом издали забил в нижний угол ворот соперника. На 92-й минуте экс-игрок «Ахмата» Дамиан Шиманьски после паса Роберта Левандовского сравнял счёт в матче.
В параллельном матче сборная Албании забила 5 безответных мячей в ворота команды Сан-Марино. Экс-игрок «Ахмата» Одисе Роши отдал 2 голевые передачи.
В ещё одном матче в группе I команда Венгрии обыграла национальную сборную Андорры со счётом 2:1. Встреча проходила на «Пушкаш Арене». Единственный мяч гостей забил Макс Льовера.
Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B. У команды Саутгейта 16 очков в 6 матчах. На втором месте расположилась национальная команда Албании. Тройку лучших замыкает Польша.
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