Германия забила 4 безответных мяча в ворота Исландии

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в Рейкьявике встречались сборные Исландии и Германии. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.
В составе немцев отличились Серж Гнабри, Антонио Рюдигер, Лерой Зане и Тимо Вернер. Им ассистировали Йозуа Киммих, Леон Горецка и Кай Хаверц. Благодаря одержанной победе сборная Германии удержала за собой первую строчку в группе J.
В параллельном матче встречались команды Румынии и Северной Македонии. Игра состоялась в Скопье, главным арбитром был испанец Матеу Лаос. Матч завершился со счётом 0:0.
Турнирную таблицу группы J возглавляет национальная команда Германии. На втором месте расположился коллектив из Армении. Тройку лучших команд группы замыкает команда из Румынии.
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