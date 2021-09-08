Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия забила 4 безответных мяча в ворота Исландии

Германия забила 4 безответных мяча в ворота Исландии
Комментарии

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в Рейкьявике встречались сборные Исландии и Германии. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

В составе немцев отличились Серж Гнабри, Антонио Рюдигер, Лерой Зане и Тимо Вернер. Им ассистировали Йозуа Киммих, Леон Горецка и Кай Хаверц. Благодаря одержанной победе сборная Германии удержала за собой первую строчку в группе J.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
0 : 4
Германия
0:1 Гнабри – 4'   0:2 Рюдигер – 24'   0:3 Зане – 56'   0:4 Вернер – 88'

В параллельном матче встречались команды Румынии и Северной Македонии. Игра состоялась в Скопье, главным арбитром был испанец Матеу Лаос. Матч завершился со счётом 0:0.

Турнирную таблицу группы J возглавляет национальная команда Германии. На втором месте расположился коллектив из Армении. Тройку лучших команд группы замыкает команда из Румынии.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
0 : 0
Румыния
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021