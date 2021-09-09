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Сборная Италии обновила свой мировой рекорд серии без поражений

Сборная Италии обновила свой мировой рекорд серии без поражений
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Сборная Италии, которая не проигрывает в 37 матчах подряд, после победы над Литвой (5:0) обновила свой мировой рекорд серии без поражений.

За 37 встреч команда Роберто Манчини одержала 28 побед и девять раз сыграла вничью.

Италия в шести матчах набрала 14 очков и лидирует в группе С отбора ЧМ-2022. Швейцария (8) — на второй строчке, команда сыграла четыре встречи. Северная Ирландия (5) — третья, Болгария (5) — четвёртая. Сборная Литвы (0) находится на последнем месте.

Сборная Италии установила новый рекорд 6 сентября, когда подопечные Роберто Манчини сыграли вничью со сборной Швейцарии в матче квалификации ЧМ-2022, встреча закончилась со счётом 0:0. Ранее ни одной национальной команде не удавалась серия из 36 матчей без поражений.

Напомним, сборная Италии под руководством Манчини стала победителем Евро-2020. В финале итальянцы в серии пенальти обыграли англичан на лондонском стадионе «Уэмбли».

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