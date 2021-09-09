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Казахстанский футболист, забивший 2 гола сборной Украины, провалил допинг-тест

Казахстанский футболист, забивший 2 гола сборной Украины, провалил допинг-тест
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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин, забивший два мяча в ворота команды Украины в 4-м туре отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года, провалил допинг-тест.

«Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, всё плохо», — написал казахстанский журналист Айдын Кожахмет в своём телеграм-канале.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоялся 1 сентября в Нур-Султане и завершился со счётом 2:2. Валиуллин на 74-й минуте сравнял счёт, а на 96-й спас свою команду от поражения, забив второй гол.

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