Казахстанский футболист, забивший 2 гола сборной Украины, провалил допинг-тест

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин, забивший два мяча в ворота команды Украины в 4-м туре отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года, провалил допинг-тест.
«Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.
Пока неизвестно, какое запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, всё плохо», — написал казахстанский журналист Айдын Кожахмет в своём телеграм-канале.
Напомним, матч Казахстан — Украина состоялся 1 сентября в Нур-Султане и завершился со счётом 2:2. Валиуллин на 74-й минуте сравнял счёт, а на 96-й спас свою команду от поражения, забив второй гол.
- 9 сентября 2021
-
00:41
-
00:40
-
00:20
-
00:18
-
00:13
- 8 сентября 2021
-
23:44
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:39
-
23:38
-
23:04
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:43
-
22:21
-
22:12
-
22:04
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
21:04
-
20:59
-
20:51
-
20:35
-
20:33
-
20:25
-
20:14
-
20:01
-
19:58
-
19:48
-
19:23
-
19:19