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Саутгейт ответил на вопрос о стычке игроков сборной Англии и Польши в матче отбора ЧМ-2022

Саутгейт ответил на вопрос о стычке игроков сборной Англии и Польши в матче отбора ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о стычке футболистов после свистка на перерыв в матче шестого тура квалификации на чемпионат мира 2022 года со сборной Польши (1:1).

«Мы начинаем разбираться с тем, что это было. Был составлен отчёт, и нам нужно узнать немного больше о том, что произошло. На данный момент мы всё ещё собираем все доказательства, так что мне нет смысла строить дальнейшие предположения», — приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, стычка между игроками сборных произошла после свистка на перерыв. Поскольку польские футболисты часто вступали в жёсткие физические единоборства против соперников, напряжение усилилось после того, как прозвучал свисток на перерыв. Почти все игроки обеих команд участвовали в потасовке.

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