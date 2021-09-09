С «Ниццы» сняли очко, у «Марселя» отстранили двух игроков после драки в матче Лиги 1

Профессиональная футбольная лига Франции на официальном сайте опубликовала решение по скандальному матчу третьего тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем», который был прерван из-за массовой драки.

Ранее сообщалось, что сам матч будет переигран на нейтральном поле без болельщиков. Помимо этого, с «Ниццы» сняли два очка, одно из которых условно. Также «Ницца» проведёт три матча без зрителей, включая игру с «Марселем».

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес получил двухматчевую дисквалификацию, а полузащитник Димитри Пайет отстранён на одну игру.

Физиотерапевт «Марселя» Пабло Фернандес отстранен от любой футбольной деятельности до 30 июня 2022 года.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Затем стало известно, что футболисты «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. За это клубу грозит техническое поражение со счётом 0:3. К моменту приостановки матча счёт был 1:0 в пользу «Ниццы».