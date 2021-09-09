Гарри Кейн: наверное, в матче с Польшей я забил один из лучших голов за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Польши (1:1). В этой встрече Кейн стал автором одного гола.
«Это, наверное, один из лучших голов, возможно, самый дальний, который я забивал за Англию. Я поймал мяч очень хорошо, и он застал вратаря врасплох. Это было здорово, потому что этот гол поставил нас в хорошее положение. Надеюсь, я смогу продолжить это в следующих матчах за сборную Мы играем за возможность выступить на чемпионате мира. Польша явно увидела в этом свою последнюю возможность снять с нас несколько очков и стать ближе к нам в группе», — приводит слова Кейна BBC.
Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B. У команды Саутгейта 16 очков в 6 матчах. На втором месте расположилась национальная команда Албании. Тройку лучших замыкает Польша.
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