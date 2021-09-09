«Барселона» минувшим летом предложила «ПСЖ» € 80 млн за Неймара

«Барселона» минувшим летом пыталась приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Le10sport.

По данным источника, каталонский клуб предложил за бразильского форварда € 80 млн, однако парижане ответили отказом.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 18 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. В лиге чемпионов он забил 6 голов в 9 играх.

В новом сезоне Лиги 1 он провел один матч и не отличился результативными действиями. После четырех туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков.