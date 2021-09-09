Антуан Гризманн – о возвращении в «Атлетико»: это лучшее место, чтобы быть счастливым

Нападающий Антуан Гризманн прокомментировал переход в «Атлетико» из «Барселоны» на правах аренды.

«Я очень доволен, уже 10 дней не могу спать. Я наслаждаюсь этим моментом. В каждом матче я отдам всё за то большое усилие, которое клуб приложил для меня, чтобы я мог вернуться. «Атлетико» хотел, чтобы я вернулся, и я хотел этого. Это лучшее место, чтобы быть счастливым», — приводит слова Гризманна Spoert.es.

Сообщалось, что аренда Гризманна может быть продлена ещё на один сезон в любой момент. При этом соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за € 40 млн. Отметим, в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана € 120 млн.

Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.