Сборная Англии в матче с Польшей впервые за 25 лет не сделала ни одной замены

В 6-м туре отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная Англии сыграла вничью с Польшей (1:1). Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт не провел ни одной замены по ходу встречи.

По данным Opta, последний раз сборная Англии не производила замен в официальном матче 25 лет назад — в полуфинальной встрече Евро-1996 с Германией (1:1, 5:6 – пенальти).

«Неудивительно, что это была самая сложная игра в группе. В начале игры мы немного медлили с передачами, и Польша хорошо нас прессинговала. Во втором тайме мы контролировали игру. Если есть критика, то только за то, что мы не создали достаточно явных моментов и у нас не было достаточного количества игроков в штрафной. Почему не было замен? Мы полностью контролировали игру. Внесли бы изменения, если это было не так», – цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.