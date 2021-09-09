Сборная Англии в матче с Польшей впервые за 25 лет не сделала ни одной замены

В 6-м туре отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная Англии сыграла вничью с Польшей (1:1). Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт не провел ни одной замены по ходу встречи.
По данным Opta, последний раз сборная Англии не производила замен в официальном матче 25 лет назад — в полуфинальной встрече Евро-1996 с Германией (1:1, 5:6 – пенальти).
«Неудивительно, что это была самая сложная игра в группе. В начале игры мы немного медлили с передачами, и Польша хорошо нас прессинговала. Во втором тайме мы контролировали игру. Если есть критика, то только за то, что мы не создали достаточно явных моментов и у нас не было достаточного количества игроков в штрафной. Почему не было замен? Мы полностью контролировали игру. Внесли бы изменения, если это было не так», – цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.
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