«Рома» продлит контракт с Лоренцо Пеллегрини с зарплатой более € 3 млн

Представители итальянской «Ромы» и агент футболиста Лоренцо Пеллегрини встретятся на следующей неделе, чтобы завершить переговоры по продлению контракта клуба с игроком. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, по новому соглашению Пеллегрини будет получать € 3 млн в год, а также € 1 млн в качестве бонусов. При этом пункт об отступных за 25-летнего полузащитника в € 30 млн будет удалён. О сроке продления контракта не сообщается. Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает летом 2022 года.

В минувшем сезоне Серии А Пеллегрини провёл за «Рому» 34 матча (30 в основе), забил семь голов, отдал шесть результативных передач и получил 10 жёлтых карточек.

Футболист является воспитанником римского клуба. Также с 2015 по 2017 года полузащитник выступал за «Сассуоло».