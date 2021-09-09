«Рома» продлит контракт с Лоренцо Пеллегрини с зарплатой более € 3 млн

Представители итальянской «Ромы» и агент футболиста Лоренцо Пеллегрини встретятся на следующей неделе, чтобы завершить переговоры по продлению контракта клуба с игроком. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, по новому соглашению Пеллегрини будет получать € 3 млн в год, а также € 1 млн в качестве бонусов. При этом пункт об отступных за 25-летнего полузащитника в € 30 млн будет удалён. О сроке продления контракта не сообщается. Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает летом 2022 года.
В минувшем сезоне Серии А Пеллегрини провёл за «Рому» 34 матча (30 в основе), забил семь голов, отдал шесть результативных передач и получил 10 жёлтых карточек.
Футболист является воспитанником римского клуба. Также с 2015 по 2017 года полузащитник выступал за «Сассуоло».
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