Малком не сыграет с «Челси», Канделаки ушла со своего поста на «Матч ТВ». Главное к утру

ФИФА запретила бразильцам Малкому и Клаудиньо принимать участие в ближайших матчах «Зенита» с «Ахматом» и «Челси», а Тина Канделаки ушла с поста генпродюсера «Матч ТВ» и назначена заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах. «Зенит» отреагировал на отстранение игроков.

2. Тина Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

3. Сборная Англии упустила победу в матче с Польшей.

4. Сборная Беларуси в Казани с минимальным счётом проиграла Бельгии.

5. Украина упустила победу в матче с Чехией, пропустив на последних минутах.

6. Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал US Open.

7. «Колорадо» подписал пробный контракт с Анисимовым.

8. Гендиректор «Рубина»: ни одного предложения о покупке Кварацхелии не было.

9. Баскетбольную сборную России может возглавить иностранный специалист.

10. Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

11. Определился соперник российских волейболистов в 1/8 финала чемпионата Европы.

12. Казахстанский футболист, забивший 2 гола сборной Украины, провалил допинг-тест.