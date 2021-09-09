Малком не сыграет с «Челси», Канделаки ушла со своего поста на «Матч ТВ». Главное к утру

ФИФА запретила бразильцам Малкому и Клаудиньо принимать участие в ближайших матчах «Зенита» с «Ахматом» и «Челси», а Тина Канделаки ушла с поста генпродюсера «Матч ТВ» и назначена заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах. «Зенит» отреагировал на отстранение игроков.
2. Тина Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа».
3. Сборная Англии упустила победу в матче с Польшей.
4. Сборная Беларуси в Казани с минимальным счётом проиграла Бельгии.
5. Украина упустила победу в матче с Чехией, пропустив на последних минутах.
6. Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал US Open.
7. «Колорадо» подписал пробный контракт с Анисимовым.
8. Гендиректор «Рубина»: ни одного предложения о покупке Кварацхелии не было.
9. Баскетбольную сборную России может возглавить иностранный специалист.
10. Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
11. Определился соперник российских волейболистов в 1/8 финала чемпионата Европы.
12. Казахстанский футболист, забивший 2 гола сборной Украины, провалил допинг-тест.
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