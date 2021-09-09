Манчини: забить пять голов никогда не бывает легко

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал разгромную победу своей команды над Литвой (5:0) в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022.

«Мы потеряли многих игроков за последние два дня, но ребята, которых поставили играть сегодня вечером, хорошо справились. Забить пять голов никогда не бывает легко. Распадори готов играть на этом уровне. Он тоже был с нами на Евро, он обладает необходимыми качествами. Он молод, и ему просто нужно набраться опыта. У Кина тоже есть потенциал. Всё это у них в головах и в ногах. Если они возьмут на себя ответственность и будут качественно работать, у них будет большое будущее. Но это зависит от них», – цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Сборная Италии, которая не проигрывает в 37 матчах подряд, после победы над Литвой обновила свой мировой рекорд серии без поражений. За 37 встреч команда Манчини одержала 28 побед и девять раз сыграла вничью.

Италия в шести матчах набрала 14 очков и лидирует в группе С отбора ЧМ-2022. Швейцария (8) — на второй строчке, команда сыграла четыре встречи. Северная Ирландия (5) — третья, Болгария (5) — четвёртая. Сборная Литвы (0) находится на последнем месте.