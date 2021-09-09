«Очень сухое и своеобразное». Тренер сборной Бельгии – о поле в Казани

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды в матче отбора ЧМ с Беларусью (1:0). Игра проходила в Казани.

«Нам не хватило второго гола, чтобы чувствовать себя увереннее. Поле было немного своеобразным. Газон был очень сухим. Поэтому мы играли аккуратно, не рисковали и старались не пропустить контратаку. Возможно, мы не сыграли очень ярко, но я рад результату.

Учитывая, что Уэльс потерял очки в матче с Эстонией, мы находимся в хорошей позиции, но нужно сделать заключительный шаг. Будет здорово обеспечить путевку на чемпионат мира у себя дома в игре с Эстонией. Бельгия может пятый раз подряд попасть на крупный турнир. Ничего такого раньше с нами не случалось. Это большое достижение для команды», — приводит слова Мартинеса «Р-Спорт».