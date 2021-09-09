«ПСЖ» интересуется защитником «Челси» Рюдигером

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах 22-летнего немца заинтересован «Пари Сен-Жермен», информирует Le10Sport.

Согласно сведениям источника, парижане знают, что у Рюдигера возникли сложности в переговорах о пролонгации контракта с «Челси». Они следят за ситуацией вокруг Антонио, действующий контракт которого истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель рассчитывает на своего соотечественника. Он уже сообщил руководителям клуба о желании сохранить игрока.

Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.

В составе «Челси» Рюдигер выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.