Тренер сборной Украины прокомментировал положительный допинг-тест игрока Казахстана

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом полузащитника сборной Казахстана Руслана Валиуллина. Напомним, именно Валиуллин забил два гола, позволившие Казахстану сыграть вничью с Украиной (2:2).
«Отношусь к такому отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить своё счастье», — приводит слова Петракова официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Ранее стало известно, что полузащитник сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин, забивший два мяча в ворота команды Украины в 4-м туре отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года, провалил допинг-тест.
Матч Казахстан — Украина состоялся 1 сентября в Нур-Султане и завершился со счётом 2:2. Валиуллин на 74-й минуте сравнял счёт, а на 96-й спас свою команду от поражения, забив второй гол.
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