Аленичев обратился к Дзагоеву с призывом вернуться в сборную России

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев обратился к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву с призывом вернуться в сборную России.



«Обращаюсь к Алану Дзагоеву, надеюсь, он это прочитает: как можно быстрее набирай форму, лови тонус. С твоим возвращением у национальной команды появится комбинационный стиль. Считаю Алана одним из лучших (если не абсолютно лучшим) центральных полузащитников РПЛ, классным распасовщиком. Дзагоев способен разрезающей, тонкой передачей найти нападающего на чужой половине поля. Это как раз то, чего сейчас не хватает сборной.



Принимать же такие пасы есть кому — вижу, как старается открываться Смолов, но нет исполнителя, который чётко снабдил бы Фёдора мячом вблизи штрафной соперника. Конечно, хотелось бы, чтобы Миранчук получал больше практики в «Аталанте» — мы все видели, что Алексей пока очень далёк от оптимального состояния. А если Лёша наберёт форму, если появится Дзагоев, если всё нормально будет с Головиным, то тогда можно начинать говорить о футболе, который нужен нам для успеха в оставшихся матчах отборочного цикла ЧМ-2022», — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».