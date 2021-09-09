Российский форвард кипрского «Пафоса» рассказал, что его путают с Хабибом Нурмагомедовым

Экс-нападающий московской «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов, ныне выступающий в составе кипрского «Пафоса», рассказал, что его часто путают с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Киприоты, когда слышат мое имя, сразу интересуются: «You fight, MMA?» Я говорю: «No, only football».

Я в Махачкале живу рядом с морем, и в один день мы вышли на пробежку с двоюродным братом. Смотрим, бегут навстречу ребята, один из которых похож на Хабиба. Они пробежали в одну сторону, а на обратной дороге мы встретились вновь. Тогда-то я точно понял, что это Хабиб Нурмагомедов, он мне прямо в глаза посмотрел, и с ним еще был брат Абубакар.

Потом мы пошли в зал, там есть самодельная тренажерка — брусья, турник. И вот, я тянусь с братом, и в метрах 20-ти от нас останавливается Хабиб. Он видит нас, подходит, каждому говорит: «Салам Алейкум». Короче, так получилось, что мы качались с Хабибом на одних брусьях. На одном гектаре, можно так сказать (смеётся).

Его деньги и слава никак не изменили, он простой человек, аварец. Я не стал с ним фоткаться, потому что он тогда много говорил в интервью, что в Махачкале тяжело тренироваться — все постоянно подходят за фото», — приводит слова Абдусаламова «Матч ТВ».