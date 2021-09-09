«Роскошная проблема». Димитар Бербатов отреагировал на переход Криштиану Роналду в «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов предположил, как на игре манкунианцев скажется возвращение португальского форварда Криштиану Роналду.

«Это роскошная проблема. Когда у тебя есть Санчо, Рашфорд, Гринвуд, Марсьяль и Роналду, как можно всех их сделать счастливыми? Это практически невозможно, потому что кто-то всегда будет недоволен своим игровым временем. Теперь всё в руках главного тренера. Ему нужно наладить все связи, определить игровое время и сделать всех счастливыми.

В составе будет проводиться ротация, но я ожидаю, что Роналду станет выходить в стартовом составе в важных матчах. Когда игра не складывается, нужен тот, кто добавит искру и принесёт победу. Но не забывайте, что Роналду уже 36, а футбол в Премьер-лиге очень быстрый. Игр много, так что ротация его тоже коснётся», — цитирует Бербатова Goal.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

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