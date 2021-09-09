Защитник сборной Беларуси: на родине мы козлы отпущения, никто за нас не болеет

Защитник сборной Беларуси Николай Золотов прокомментировал неудачные результаты национальной команды в матчах отбора ЧМ-2022. В сентябрьских играх белорусы уступили Чехии (0:1), Уэльсу (2:3) и Бельгии (0:1). В каждом из матчей сборная Беларуси оказывала достойное сопротивление оппонентам, но в итоге всё заканчивалось минимальными поражениями команды Георгия Кондратьева.
«В Беларуси сейчас мы козлы отпущения, никто за нас не болеет. За нас болеют считанные единицы. Я думаю, что даже таким результатом, хоть и проигрышем, мы многим испортили настроение. Понятно, что все будут говорить: «Да, они всё равно проиграли, те вполсилы играли». Но, как сказал главный тренер, их состав и в какую мощь они играли — это не наши проблемы.
Отсутствие результата — это плохо. Но такими играми мы всё равно будем влюблять в себя потихоньку болельщиков. Какая-то армия болельщиков будет появляться. Да, сначала это будет 5 человек, потом 10, потом будет 100, но если люди будут видеть, что мы небезразличны на поле, то, я уверен, со временем к нам сначала будут нейтрально относиться, а потом уже доиграем до такого, что нас будут поддерживать.
В матчах в октябре мы будем настраиваться только на победу, как я уже сказал. Лично для меня прошедшие матчи дали какую-то надежду, что мы можем играть. Нам просто нужно еще больше верить в себя, не бояться. Ну и нужно с уважением относиться к соперникам, всё-таки мастеровитые футболисты», — сказал Золотов в видео для пресс-службы АБФФ.
- 9 сентября 2021
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