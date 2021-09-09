«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2021/2022

«Барселона» презентовала третий комплект формы, в которой она будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующие фотографии появились в клубном «инстаграме».
Форма выполнена в традиционной сине-гранатовой цветовой гамме. На футболку нанесен узор, изображающий пять районов Барселоны, а также их архитектурные и культурные достопримечательности. Мужская и женская команды каталонцев будут выступать в этой форме только в Лиге чемпионов. Техническим спонсором «Барселоны» является компания Nike.
Напомним, 29 августа, на стадионе «Камп Ноу» прошёл матч между «Барселоной» и «Хетафе». Каталонцы одержали победу со счётом 2:1. Таким образом, после трёх туров «Барселона» набирает 7 очков – столько же у мадридского «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Мальорки», лидирующих в Примере.
- 9 сентября 2021
-
12:51
-
12:50
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:21
-
12:14
-
12:11
-
11:57
-
11:47
-
11:35
-
11:27
-
11:21
-
11:06
-
10:54
-
10:49
-
10:38
-
10:36
-
10:35
-
10:29
-
10:10
-
10:06
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
09:09
-
08:51
-
08:49
-
08:39
-
08:00
-
07:21
-
06:53