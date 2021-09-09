«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2021/2022

«Барселона» презентовала третий комплект формы, в которой она будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующие фотографии появились в клубном «инстаграме».

Форма выполнена в традиционной сине-гранатовой цветовой гамме. На футболку нанесен узор, изображающий пять районов Барселоны, а также их архитектурные и культурные достопримечательности. Мужская и женская команды каталонцев будут выступать в этой форме только в Лиге чемпионов. Техническим спонсором «Барселоны» является компания Nike.



Напомним, 29 августа, на стадионе «Камп Ноу» прошёл матч между «Барселоной» и «Хетафе». Каталонцы одержали победу со счётом 2:1. Таким образом, после трёх туров «Барселона» набирает 7 очков – столько же у мадридского «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Мальорки», лидирующих в Примере.