Названы судьи матча «Ростов» — «Краснодар» и других встреч 7-го тура РПЛ

Российский футбольный союз опубликовал имена судей, которым предстоит обслуживать матчи 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Арбитр Алексей Матюнин будет обслуживать центральный матч, в котором сыграют «Ростов» и «Краснодар». Матч «Спартак» — «Химки» обслужит бригада во главе с Сергеем Ивановым.

Суббота, 11 сентября



«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Роман Милюченко; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Егор Болховитин.



«Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Андрей Болотенков; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Тихон Калугин.



«Спартак» — «Химки»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Максим Гаврилин.



Воскресенье, 12 сентября



«Арсенал» — ЦСКА: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Александр Богданов.



«Сочи» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Арам Петросян.



«Динамо» — «Нижний Новгород»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Варанцо Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Богач.



Понедельник, 13 сентября



«Рубин» — «Урал»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Чельцов.



«Ростов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ковалев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Валерий Данченко.