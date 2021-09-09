Димитар Бербатов оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на титул в АПЛ после перехода Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил шансы команды Уле-Гуннара Сульшера на победу в английской Премьер-лиге после перехода португальского форварда Криштиану Роналду.
«Его переход не означает, что „Манчестер Юнайтед“ автоматически получит титул и они уже чемпионы. Нет. „Манчестер Сити“, „Ливерпуль“ и „Челси“ демонстрируют прекрасный футбол. У них великолепные игроки, а футбол — командный вид спорта.
Но трансфер Роналду точно станет бонусом для «МЮ». Он уже выступал за эту команду и всё выиграл. Он пришёл, чтобы побеждать. Это поможет менталитету команды. Когда такой игрок приходит в твою команду, ты говоришь себе, что нужно собраться и работать ещё больше. Ты хочешь быть на одном уровне с Роналду», — приводит слова Бербатова Goal.
Видео тренировки Криштиану Роналду в «МЮ»
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