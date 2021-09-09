Кокорин рассказал об обратной стороне популярности

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин высказался о сложностях популярности и ответственности за совершаемые поступки.

«Быть знаменитым в России было для меня очень тяжело, потому что всякий раз, когда ты совершал небольшую ошибку, все только об этом и говорили. Это была большая проблема… Вы можете делать то, что считаете правильным для себя, но другие люди могут осуждать вас и говорить, что это неправильно.

Футболистам нужно дважды подумать, прежде чем что-то делать. Да, мы такие же люди, как и все остальные, но я думаю, что когда ты профессиональный футболист, ты понимаешь эти вещи. Когда вы начинаете становиться знаменитым, вы должны осознавать, что делаете», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.