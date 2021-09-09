Кокорин рассказал о своём менталитете победителя

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о менталитете победителя и важности футбола в его жизни.
«Я хочу побеждать каждый раз. На тренировках и вне футбола тоже: баскетбол, настольный теннис, даже игры в PlayStation. Разве что я не хочу побеждать своего сына на PlayStation.
Да, это правда, что иногда хорошо отключиться и расслабиться. Но если я проигрываю в игре, мне всё равно потом нехорошо.
Этот менталитет победителя — тот менталитет, который нужен в профессиональном футболе.
Футбол важен… Футбол — это моя жизнь. Тренировки и игры — это всё, чем я занимался последние 20 лет. Это самое главное из-за эмоций, которые я испытываю, когда играю, когда забиваю, когда вижу людей, когда прихожу на стадион.
В моей карьере последние месяцы, возможно, являются вторым по важности моментом, потому что несколько лет назад у меня была тяжелая травма передней крестообразной связки, а теперь у меня возникла проблема с мышцами.
На протяжении всей карьеры я видел, что независимо от масштаба таланта, вам нужно работать каждый день, если вы хотите чего-то достичь. Правильно питайся, спи и восстанавливайся. Восстановление очень важно, и я начал делать это правильно, только когда мне было 24 года. Когда ты молод, ты не понимаешь важности восстановления. Вы тренируетесь, а потом идете заниматься с друзьями», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 9 сентября 2021
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