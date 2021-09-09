Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своих жизненных ценностях и приоритетах.
«Сейчас я стал молчаливым по сравнению с тем, каким был раньше. Раньше я был более эмоциональным. Раньше, если бы журналист что-то сказал обо мне, я бы попытался вступить в дискуссию. Но сейчас я просто сосредоточен на тренировках и на том, чтобы слушать своих тренеров.
Для меня важно то, чего хочет моя семья. Когда ты футболист и у тебя впервые появляются деньги, ты хочешь покупать красивую одежду и машины. Это был я, когда мне было 21-22 года. У меня были самые разные машины, но потом я преодолел эту фазу. Сейчас самое главное для меня — это мой сын, рождение которого меня поменяло.
Семья — прежде всего, а потом уже футбол. Это два моих приоритета. Если с моей семьей все в порядке, я концентрируюсь на футболе.
Как я уже сказал, для меня моя семья – мой отец, мать, брат, жена и ребенок – это самое главное», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 9 сентября 2021
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