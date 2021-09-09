Кокорин: хочу выиграть с «Фиорентиной» трофей. В прошлом сезоне нам не везло

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявил о намерении выиграть трофей в составе «фиалок».
«Если получится, я хочу выиграть трофей с «Фиорентиной». Судя по тому, что я видел в прошлом году, «Фиорентина» играла хорошо, но в некоторых матчах нам не везло с пенальти или красными карточками. Я не думаю, что наше место по итогам сезона было справедливым. Мы должны изменить это в новом сезоне. Мы должны стремиться попасть в Европу и, возможно, выиграть Кубок Италии, если сможем. Мне нравится играть в более агрессивный, более атакующий футбол, и это то, что я увидел от нового тренера», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 9 сентября 2021
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