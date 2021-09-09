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Петер Гулачи рассказал, почему решил уйти из «Ливерпуля»

Петер Гулачи рассказал, почему решил уйти из «Ливерпуля»
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Венгерский голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи рассказал, почему принял решение покинуть «Ливерпуль» в 2013 году.

«Третий голкипер может занять место в основе, только если что-то случится с двумя другими вратарями. Конечно, я не желал им получить травмы. Пепе Рейна играл на высоком уровне, мне было сложно превзойти его. Кроме того, в Англии обычно вторым становится возрастной вратарь, так что мне было сложно подняться в этом рейтинге.

Когда Брендан Роджерс стал главным тренером, то сначала хотел сам оценить всех вратарей. Он захотел и дальше видеть меня в качестве третьего голкипера. Пепе стал часто получать травмы, так что я провёл 15-16 матчей на скамейке. По окончании сезона мой агент обратился к Роджерсу и сказал: «Петеру уже 23, у него последний год контракта. Перед ним три пути: уйти из клуба и где-то стать первым номером, продлить контракт и отправится в аренду, или же на стабильной основе стать вторым вратарём „Ливерпуля“».

Роджерс ясно дал понять, что два последних варианта являются сложными, и клуб не будет препятствовать моему уходу», — цитирует Гулачи Goal.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»

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