Гендиректор «Рубина»: все клубы РПЛ за отмену лимита, но с временными промежутками

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Я за моментальную отмену лимита, считаю, что в нынешнем формате он вредит нашему футболу. Что касается формата, то это, по сути, эксперимент, потому что нигде в мире по этой системе не играют. Мы специально спросили руководителя разработавшей проект реформ РПЛ голландской компании Hypercube, играет кто-то в мире по этой системе, есть ли опыт? Ответ — нет. Он признал, что это эксперимент. У нас есть, естественно, по этому поводу опасения. Нужно сначала всё обсудить и понять, насколько полезно это будет для нас. Сейчас я за гладкий чемпионат.
Все 16 клубов за отмену лимита, но с какими-то временными промежутками. Потому что многие на основе действующего лимита делали свои стратегии развития, подписаны контракты с легионерами, поэтому переходить на полную отмену сложно. Они говорят — давайте сделаем какой-то переходной вариант. По-моему, когда мы голосовали, половина клубов проголосовала за полную отмену лимита, а другая половина — за отмену, но при определенном временном промежутке», — цитирует Сайманова «Р-Спорт».
- 9 сентября 2021
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