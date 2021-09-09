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Жером Боатенг обвиняется в нападении на бывшую девушку, ему грозит тюремный срок

Жером Боатенг обвиняется в нападении на бывшую девушку, ему грозит тюремный срок
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Защитник «Лиона» Жером Боатенг предстанет перед судом по делу о нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке, сообщает Spiegel. Прокуратура обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на неё во время отпуска после ссоры. Если Боатенга признают виновным, его могут оштрафовать или посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Напомним, в феврале 2021 года Касия Ленхардт, другая бывшая девушка защитника, была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной.

4 февраля Боатенг объявил о расставании с Ленхардт после того, как девушка разбила его машину. Напоследок немецкий футболист обвинил бывшую пассию в шантаже и назвал её причиной ссор со своей семьёй. Касия Ленхардт в ответ обвинила 32-летнего немецкого футболиста во лжи и регулярных изменах.

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