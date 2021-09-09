Кокорин – об итальянском языке: некоторые слова понимаю, но предложения строить не умею

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал об уровне владения итальянским языком.

«Я бывал в Италии и раньше. Однажды на два-три дня заезжал в Милан на небольшой отпуск. А в 2012 году я получил травму в течение двух месяцев жил в клинике в Риме. Тогда я начал изучать итальянский, а сейчас продолжаю. Пытаюсь учиться онлайн. Я понимаю некоторые слова, но не понимаю, как строить из них предложения.

Я понимаю, чего хочет тренер, понимаю, что говорят товарищи по команде, но всего вокруг я не понимаю.

Да, я разговариваю с Бартломеем Драговски, потому что он из Польши, а это очень близко к России. Он меня понимает. Польский очень похож на русский. Влахович, Терзич и Миленкович также очень хорошо меня понимают и говорят по-английски.

Если я хочу что-то сказать, то стараюсь изо всех сил объяснить свою мысль на итальянском и английском языках», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.