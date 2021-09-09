«Абсолютно абсурдная ситуация». Семак отреагировал на отстранение Малкома и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с санкциями ФИФА в отношении бразильских футболистов клуба Малкома и Клаудиньо. Организация запретила игрокам выступать в ближайших матчах.



«Клуб занимается этим вопросом — наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут.



Как я могу относиться к этому решению? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций.



Вильмар Барриос также не примет участие в матче с грозненцами и с «Челси»? Каким образом он может принять участие? Конечно, нет, если не будет дополнительных изменений в правилах», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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