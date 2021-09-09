«Вест Хэм» показал совместное фото Ярмоленко с Кралом и другими чешскими одноклубниками

Пресс-служба «Вест Хэм Юнайтед» опубликовала совместное фото четырёх игроков команды, принявших участие в товарищеском матче сборных Чехии и Украины. На снимке запечатлены украинец Андрей Ярмоленко и чехи Владимир Цоуфал, Томаш Соучек и Алекс Крал.

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Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в Пльзени и завершилась со счётом 1:1. На 27-й минуте первый гол во встрече забил защитник украинской команды Виктор Корниенко, ему ассистировал полузащитник Александр Тымчик. В добавленное время матча Матей Выдра сравнял счёт.

«Вест Хэм» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после трёх туров. 11 сентября подопечные Дэвида Мойеса на выезде сыграют с «Саутгемптоном».

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