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«Локомотив» обратился к совету директоров РЖД за дополнительным бюджетом в 3 млрд рублей

«Локомотив» обратился к совету директоров РЖД за дополнительным бюджетом в 3 млрд рублей
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Руководство московского «Локомотива» обратилось в совет директоров РЖД за дополнительным бюджетом на этот год в размере 3 млрд рублей (около € 35 млн), сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, вопрос будет внесён в повестку ближайшего совета директоров монополии.

Под занавес трансферного окна «Локомотив» объявил об аренде атакующего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина, заключении контракта с хавбеком «Утрехта» Гирано Керком, а также приобретении полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

После шести туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» набрал 12 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. Лидирует в первенстве действующий чемпион «Зенит» (14).

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