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Кокорин: если ты богат, есть ненавистники, которые хотят тебя унизить

Кокорин: если ты богат, есть ненавистники, которые хотят тебя унизить
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о друзьях и ненавистниках.

«Мне повезло, что у меня во Флоренции есть друзья. Мы стараемся держаться друг друга и не заводим много новых знакомств. У меня и так много друзей со всего мира. Когда я играл в России, там тоже было много иностранных игроков и тренеров, в том числе некоторые итальянцы. Также, когда вы играете за сборную, например, против Франции, иногда вы потом разговариваете с соперниками. Так что у меня много друзей.

Недоброжелатели? Я думаю, что так происходит во всем мире: если ты богат, есть ненавистники, которые хотят тебя унизить. Вы должны отдавать себе отчет во всем, что делаете. Если я совершу небольшую ошибку, все скажут, что это огромная проблема.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что вы говорите и делаете, в том, куда вы идете. Например, если вы пойдете в ресторан после неудачной игры, кто-то вас сфотографирует, и это вызовет у вас проблемы. Таковы «правила» – не только для спортсменов, но и для известных людей в целом.Футболисты должны быть умными и понимать, как это работает», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

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