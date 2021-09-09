Игонин: отстранение Малкома и Клаудиньо вызывает вопросы. Не слышал, как реагирует РФС

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ситуацию с санкциями ФИФА в отношении бразильских футболистов клуба Малкома и Клаудиньо. Организация запретила игрокам выступать в ближайших матчах.



«Раз мы обсуждаем спорт, хотелось бы, чтобы было больше спорта, нежели каких-то политических действий. Понятно, что в этой ситуации затронут спортивный принцип. Это вызывает очень много вопросов. Не могу припомнить что-то подобное даже в условиях коронавируса. Это действительно проблема. «Зенит» совершенно правильно делает, пытаясь отстаивать свои позиции. Прежде всего для того, чтобы футбольные чиновники посмотрели на эту историю не только со стороны сборной Бразилии, своих каких-то задач. Нужно посмотреть ещё со стороны болельщиков и ФК «Зенит».



Возникает и второй вопрос: я пока не слышал, как реагирует РФС на эту ситуацию. Понятно, что у них, возможно, высокое начальство где-то в УЕФА, но отстаивать интересы своих клубов, которые представляюn Россию на международной арене — одна из задач РФС. Они должны высказать свою позицию или хотя бы дать понимание, что занимаются вопросом со своей стороны», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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