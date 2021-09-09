Франсуа Камано прибыл в расположение «Локо». Он не мог покинуть Гвинею из-за госпереворота

Нападающий Франсуа Камано прибыл в расположение «Локомотива». Уже завтра он проведёт первую после возвращения совместную тренировку с командой.

«Нападающий ФК «Локомотив» Франсуа Камано прилетел в Москву. Сразу с самолёта Камано отправился на стадион, где проведёт тренировку по индивидуальному графику. Завтра Франсуа присоединится к команде на предыгровом занятии перед встречей с «Крыльями Советов», — сообщает пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну. Именно поэтому футболисты, которые провели матч за национальную команду Гвинеи, не могли вернуться в расположение своих клубов.