Франсуа Камано прибыл в расположение «Локо». Он не мог покинуть Гвинею из-за госпереворота

Нападающий Франсуа Камано прибыл в расположение «Локомотива». Уже завтра он проведёт первую после возвращения совместную тренировку с командой.
«Нападающий ФК «Локомотив» Франсуа Камано прилетел в Москву. Сразу с самолёта Камано отправился на стадион, где проведёт тренировку по индивидуальному графику. Завтра Франсуа присоединится к команде на предыгровом занятии перед встречей с «Крыльями Советов», — сообщает пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну. Именно поэтому футболисты, которые провели матч за национальную команду Гвинеи, не могли вернуться в расположение своих клубов.
- 9 сентября 2021
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