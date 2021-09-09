Спортдиректор «Ростова»: сейчас нельзя говорить о том, что все клубы РПЛ за отмену лимита
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Сайманов сказал, что все 16 клубов проголосовали за отмену лимита? «Ростов» точно не голосовал за такое. Мы выступили с предложением рассмотреть этот вопрос рабочей группой, по итогам её работы будет выработано предложение, с которым РПЛ обратится в РФС. Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что все 16 клубов единогласно поддержали отмену лимита», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов заявил, что все 16 клубов Российской Премьер-Лиги за отмену лимита, но с какими-то временными промежутками.
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