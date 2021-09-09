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Большинство клубов РПЛ намерено отклонить предложение «Матч ТВ» по медиаправам

Большинство клубов РПЛ намерено отклонить предложение «Матч ТВ» по медиаправам
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Большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях, сообщает «РБК Спорт». Такую информацию передали источник в Российской Премьер-Лиге и три собеседника в клубах. Источники «Чемпионата» подтверждают полученные сведения.

«Новое предложение «Матч ТВ» не устроило клубы лиги. Многие склоняются к тому, чтобы провести тендер, учитывая интерес со стороны других медиакорпораций», — сообщил источник в Российской Премьер-Лиге.

Представители трёх клубов Российской Премьер-Лиги подтвердили, что в лиге обсуждают возможность отклонить предложение «Матч ТВ». По их данным, лига публично выскажет свою позицию в ближайшее время.

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