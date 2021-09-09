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Лапорта: я очень доволен трансферной кампанией «Барселоны»

Лапорта: я очень доволен трансферной кампанией «Барселоны»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что крайне удовлетворён трансферной кампанией клуба в минувшее лето. Напомним, стан сине-гранатовых покинул многолетний лидер и капитан команды Лионель Месси.

«Трансферы и продажи? Я очень доволен. В максимально сложных условиях наш спортивный департамент проделал отличную работу. В следующее трансферное окно мы сможем действовать лучше.

Мы создаем команду, которая сможет бороться за победы. Мы будем навязывать конкуренцию, ведь у нас очень хороший состав и мы сможем бороться за победу. Это новый этап — теперь у нас есть очень талантливые игроки, которые к тому же ещё и мотивированы. Теперь остаётся достигнуть автоматизма в действиях. А поддержка болельщиков только поможет стать нам конкурентоспособными», — приводит слова Лапорты Sport.es.

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