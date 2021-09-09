Икер Касильяс открыл центр подготовки вратарей в Дубае

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс открыл свой первый центр подготовки голкиперов. Он называется «Центр подготовки вратарей Икера Касильяса» и располагается в Дубае (ОАЭ). Проект был одобрен спортивным советом эмирата.
«Я всегда мечтал отдать долг своему виду спорта, который дал мне всё, поэтому я открыл центр, посвящённый развитию талантливых голкиперов. Несмотря на то что центр будет тренировать вратарей, наша главная задача — находить хороших молодых футболистов и развивать их», — приводит слова Касильяса AS.
В центре смогут тренироваться и профессиональные вратари, включая голкиперов из других стран. Также планируется обучение тренеров для вратарей.
Проект Касильяса будет работать в партнёрстве с футбольной школой «Фурсан Хиспаниа», основателем которой является бывший защитник мадридского «Реала» Мичел Сальгадо.
- 9 сентября 2021
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