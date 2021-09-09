Сборная Англии обвинила Глика в расизме по отношению к Уокеру
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Руководство сборной Англии по футболу подало жалобу после конфликта, возникшего во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года с Польшей. Об этом сообщает The Guardian.
В перерыве менеджер национальной команды Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд сообщили резервному арбитру поединка, что Кайл Уолкер подвергся расизму со стороны защитника сборной Польши Камила Глика. Сообщалось, что в ходе стычки Глик ущипнул защитника англичан.
Напомним, вчера разъярённые игроки сборной Англии по футболу устроили потасовку со своими польскими коллегами после свистка на перерыв в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года. Основными действующими лицами небольшой потасовки стали Камил Глик, Гарри Магуайр и Кайл Уолкер.
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