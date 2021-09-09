13 европейских лиг, включая РПЛ, выступили против проведения ЧМ каждые 2 года

13 европейских чемпионатов выступили против предложения проводить чемпионат мира каждые два года. В их число входит и Российская Премьер-Лига.

«Лиги решительно и единогласно выступили против любых предложений по организации чемпионата мира по футболу FIFA каждые два года.

Лиги будут работать вместе с другими заинтересованными сторонами, чтобы не допустить, чтобы футбольные руководящие органы принимали односторонние решения, которые нанесут вред национальным чемпионатам, которые являются основой нашей индустрии и имеют первостепенное значение для игроков и болельщиков по всей Европе и во всём мире.

Новые соревнования, обновлённые соревнования или расширенные соревнования по клубному и национальному футболу как на континентальном уровне, так и на глобальном уровне не являются решением текущих проблем нашей игры в перегруженном календаре.

Футбольный календарь определённо требует согласия всех заинтересованных сторон и может быть только результатом тонкого баланса между клубным и национальным футболом, а также между внутренним и международным клубным футболом», — говорится в заявлении Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).

В совет директоров EPFL входят АПЛ и Английская футбольная лига, профессиональные лиги Испании, Германии, Италии, Португалии, Франции, России, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.