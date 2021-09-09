Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что полностью поддерживает Кумана

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку главному тренеру команды Рональду Куману.
«Куман пользуется моей полной поддержкой и уважением. Рональд знает это. Если он вдруг пойдёт не туда, я его поправлю. При этом я не отказываюсь от своего видения того, как должна выглядеть основная команда. Рональд это понимает. Мне с ним комфортно, и я уверен, что ему со мной тоже. Я по-прежнему верю в нашего тренера. У него вся полнота власти в спортивных вопросах. В этом плане он пользуется нашей поддержкой, уважением и доверием», – цитирует Лапорту Sport.es.
Напомним, контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года. После трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.
- 9 сентября 2021
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