Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что полностью поддерживает Кумана

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку главному тренеру команды Рональду Куману.



«Куман пользуется моей полной поддержкой и уважением. Рональд знает это. Если он вдруг пойдёт не туда, я его поправлю. При этом я не отказываюсь от своего видения того, как должна выглядеть основная команда. Рональд это понимает. Мне с ним комфортно, и я уверен, что ему со мной тоже. Я по-прежнему верю в нашего тренера. У него вся полнота власти в спортивных вопросах. В этом плане он пользуется нашей поддержкой, уважением и доверием», – цитирует Лапорту Sport.es.

Напомним, контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года. После трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.